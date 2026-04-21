Россия в марте вдвое нарастила импорт легковых автомобилей из Китая

Импорт китайских автомобилей в РФ в марте вырос почти вдвое. Как следует из анализа РИА Новости данных китайской таможенной статистики, объем ввоза из КНР вырос в 1,8 раза по сравнению с мартом 2025 года и составил $ 1,109 млрд.

По отношению к февралю 2026 года импорт увеличился примерно на треть. В тройку ведущих импортеров китайских легковых автомобилей в марте также вошли Бразилия ($ 913,3 млн) и Бельгия ($ 803 млн).

Для сравнения, Соединенные Штаты заняли лишь 20-е место, потратив на закупку машин из Китая около $ 131 млн.

Таким образом, Россия подтверждает статус одного из ключевых рынков сбыта для китайского автопрома, несмотря на постепенное снижение доли КНР в структуре всего импорта новых автомобилей в РФ.