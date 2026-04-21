Китайские бренды Geely и Nio бросят вызов BMW и Mercedes

Китайские автопроизводители готовятся представить на Пекинском автосалоне 2026 года новые модели, которые бросят прямой вызов немецким премиум-брендам, предлагая более богатое оснащение при заметно более доступных ценах. По мнению аналитиков, это отражает переход от простой ценовой конкуренции к борьбе за соотношение цены и качества, где китайские компании начинают лидировать. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© соцсети

Такие бренды, как Geely и Nio, выведут на рынок премиальные электромобили с расширенными функциями безопасности, мультимедиа и автономного управления, которые стоят значительно дешевле аналогов от BMW, Mercedes и Porsche. Продажи немецких автопроизводителей в Китае продолжают снижаться, упав почти на 25% с 2019 года до 3,85 млн автомобилей, а в первом квартале 2026 года BMW, Mercedes и Porsche также зафиксировали спад, что указывает на изменение предпочтений покупателей и усиление локальной конкуренции.

Китайские компании делают ставку на крупные премиальные SUV и гибриды, например, Zeekr представит модель 8X с богатым набором технологий и стартовой ценой менее 53 тысяч долларов, что значительно ниже немецких конкурентов. При этом они активно готовятся к экспансии на внешние рынки, включая Европу, где уже научились компенсировать пошлины и удерживать более низкие цены. Пекинский автосалон должен показать, что рынок премиальных автомобилей стремительно меняется, и китайские бренды больше не играют роль догоняющих, а формируют новые стандарты, вынуждая традиционных лидеров пересматривать стратегию и ускорять технологическое развитие.