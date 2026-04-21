Honda Super-ONE получит аксессуары Bulldog Style

Японский автопроизводитель Honda представил уникальный пакет аксессуаров Bulldog Style для своего будущего компактного электромобиля Super-ONE, черпая вдохновение из легендарной модели City Turbo II 1983 года, которая получила прозвище «бульдог». Этот набор включает пять элементов: декоративные наклейки, задний спойлер, двухцветные светодиодные противотуманные фары, 15-дюймовые алюминиевые диски и чёрные эмблемы, что подчёркивает акцент на дизайне и индивидуализации. Премьера аксессуаров состоялась в апреле 2026 года, а старт продаж самого электромобиля запланирован на конец мая, при этом компания позиционирует Super-ONE как городской EV с ярким характером, а не просто как техническое средство передвижения.

В Honda подчёркивают, что речь идёт не только о внешнем оформлении, но и о эмоциональной составляющей, что отражает современный тренд в автомобильной индустрии, где производители всё чаще делают ставку на кастомизацию, особенно в сегменте электромобилей с унифицированными платформами. На фоне растущей конкуренции среди компактных EV бренд стремится выделиться стилем, а не техническими характеристиками, превращая Super-ONE в дизайнерский продукт с наследием. Если такой подход с ретро-стилем окажется успешным, он может задать новый тренд в доступных электромобилях, где борьба идёт уже не только за технологии, но и за внимание покупателей.