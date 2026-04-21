Suzuki запускает свечи зажигания в России

В условиях роста цен на обслуживание автомобилей компания «СУЗУКИ МОТОР РУС» запускает продажи свечей зажигания под собственным брендом SUZUTEC, делая ставку на локализацию и доступность расходных материалов.

Разработанные с учётом особенностей двигателей Suzuki, эти свечи производятся в России по международным стандартам. В их конструкции применяются современные сплавы, включая платину и иридий, что обеспечивает стабильное зажигание и увеличенный ресурс. Контроль качества осуществляется по более чем 100 параметрам, что должно гарантировать надёжность в эксплуатации.

Линейка включает два типа: иридиевые свечи, рассчитанные на максимальный срок службы и эффективное сгорание топлива, и никелевые, предлагающие более доступное решение с хорошим балансом ресурса и цены. Такой подход позволяет охватить широкий сегмент автовладельцев, включая тех, кто стремится обслуживать автомобили без переплат.

Фактически Suzuki формирует собственную экосистему расходников, расширяя ассортимент уже представленными маслами, фильтрами и тормозными компонентами. Это особенно актуально на фоне растущего рынка авто с пробегом, где стоимость обслуживания становится ключевым фактором.

В итоге запуск SUZUTEC — это не просто расширение линейки, а попытка удержать клиентов внутри бренда. Для владельцев это означает более доступное обслуживание, а для рынка — усиление конкуренции среди производителей автокомпонентов.