Avatr 12 прошел тест на управляемый занос на самом большом полигоне

2600 кг веса, почти 600 сил и мокрый асфальт — казалось бы, не лучший сценарий для дрифта. Но Avatr 12 доказал обратное, показав контролируемые заносы даже в сложных условиях. Об этом сообщает 110km.ru.

© Avatr 12

На одном из самых сложных испытательных полигонов Западного Китая электрический лифтбек Avatr 12 устроил неожиданное шоу. Несмотря на внушительную массу, автомобиль уверенно уходит в управляемый занос и сохраняет контроль на мокром покрытии.

Полноприводная версия оснащена двумя электромоторами общей мощностью 578 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды. Низкий центр тяжести благодаря батарее в полу и многорычажная подвеска помогают машине оставаться стабильной даже в скольжении.

Во время тестов в дождливых условиях инженеры зафиксировали предсказуемое поведение автомобиля: срыв в занос происходит плавно, а система векторизации тяги позволяет удерживать дрифт при активной работе рулём. По сути, электроника не мешает, а помогает водителю контролировать ситуацию.

Отдельного внимания заслуживает интерьер. Несмотря на футуристичный подход, в Avatr 12 сохранили физические кнопки на руле — редкость для современных электрокаров. Перед водителем — панорамный экран диагональю более 35 дюймов и дополнительный дисплей мультимедиа. Но в реальной езде главное — кнопка Boost, которая мгновенно даёт максимум мощности.

Тем временем в Китае уже представили ещё более мощную версию модели. Она получила три электромотора и почти 1000 л.с., разгоняясь до «сотни» менее чем за 2,9 секунды. Также в оснащение входят лидары нового поколения.

Ожидается, что новинку покажут на Пекинском автосалоне Auto China 2026, который пройдёт с 24 апреля по 3 мая и станет крупнейшим в мире по числу премьер.