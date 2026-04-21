Xpeng снизил цены на электрокары в Европе

Китайский бренд Xpeng запустил ограниченную по времени акцию для немецкого рынка, предоставляя скидки на три модели электромобилей. Сумма снижения цены варьируется от 2500 до 5000 евро, что делает кроссовер G6 доступным от 41 100 евро, седан P7+ — от 44 100 евро, а флагманский G9 — от 54 600 евро.

© Xpeng

Покупатели могут дополнительно претендовать на государственные субсидии до 6000 евро, а для некоторых моделей предлагается беспроцентное кредитование.

Акция действует до конца июня и направлена на укрепление позиций Xpeng в условиях жёсткой конкуренции на европейском рынке городских электрокаров. Компания стремится привлечь клиентов не только выгодными ценами, но и технологическими преимуществами своих автомобилей. В итоге общая экономия для покупателей может достигать 11 000 евро, если объединить корпоративные скидки с государственной поддержкой.

Этот шаг демонстрирует активную стратегию китайского производителя по расширению присутствия в Европе, где спрос на электромобили продолжает расти. Предложение Xpeng выделяется на фоне аналогичных акций конкурентов, предлагая конкретные финансовые выгоды для разных сегментов покупателей.