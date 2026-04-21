На автосалоне в Пекине будут летающие авто

Глава РОАД Подщеколдин: На автосалоне в Пекине будут беспилотники, летающие авто
Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал "Российской газете" о том, чего ждет от стартующего 24 апреля автосалона в Пекине.
"Я думаю, что мы увидим то, что уже видели в прошлом году - беспилотники, летающие автомобили. Уверен, что вот эта история продолжится. Я сам видел беспилотники на улицах Хайнаня. Это было многополосное шоссе. Смотрю - никого нет за рулем. Машина едет, на светофоре останавливается, повороты показывает. Все как положено. Я думаю, идет дальнейшая роботизация, будут очередные решения. Дело в том, что с электромобилями проще. Платформа одинаковая, четыре колеса, генератор, батарея. Можно делать какой угодно кузов. Так что мы увидим также много дизайнерских решений, много футуристичного, тем более китайцы при их объемах и средствах могут экспериментировать. Поэтому автоматизация, роботизация, все больше и больше беспилотных решений. Потому что, неверное, таксопарки тоже захотят экономить в будущем и задействовать транспорт без водителей. Наверное, мы увидим также какие-то новые бренды. Тренд на электрификацию, наверное, в еще большей степени усилится. Китайцы уже достигли доли электрокаров в 53% в прошлом году. Но уверен, что китайцев не ждет стопроцентная электрификация. Думаю, они оставят, извините за сленг, заначку на случай, если что-то произойдет. В электрификации какое уязвимое звено? Случись что атомной станции - свет погас, электрокар не зарядился. Так что я думаю, мы увидим еще больше электрических машин, еще больше дизайна, еще больше автономизации, летающую историю, то есть автомобиль-робот. Что из новинок может добраться до России в ближайшее время? Все зависит от стоимости. Наверное, доедут какие-то машины премиум-класса, за 15-20 млн рублей. Возможно, что Hongqi, может, Li Auto", - отметил Подщеколдин.