Genesis начал продажи электромобилей в Италии

Люксовая марка Genesis, принадлежащая Hyundai Motor Group, официально дебютировала на итальянском рынке, предложив клиентам три полностью электрические модели: GV60, Electrified GV70 и Electrified G80. Это стратегический шаг, направленный на завоевание сегмента дорогих и технологичных автомобилей в Европе. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Стартовой моделью стал компактный кроссовер GV60, цена которого начинается от 56 400 евро. Он оснащён батареей ёмкостью 84 кВт·ч, обеспечивает до 490 лошадиных сил и запас хода до 561 километра. Благодаря архитектуре на 800 вольт автомобиль способен заряжаться с 10 до 80 процентов менее чем за 20 минут.

Более крупный SUV Electrified GV70 предлагается по цене от 69 900 евро и также развивает мощность до 490 л.с. Его запас хода составляет 479 километров, а ключевыми особенностями являются полный привод, комфорт и технологические решения, включая продвинутые ассистенты и режим езды с одной педалью.

Флагманский седан Electrified G80 стоит от 81 800 евро и оснащён батареей на 94,5 кВт·ч, что позволяет ему преодолевать до 570 километров без подзарядки. Акцент в этой модели сделан на премиальный комфорт и уровень оснащения, соответствующий представительскому классу.

Важным элементом стратегии Genesis стал сервисный пакет, который включает пятилетнюю гарантию без ограничения пробега, техническое обслуживание, помощь на дороге и обновления программного обеспечения. Бренд позиционирует себя в Европе через сочетание премиума, технологий и сервиса, что может стать его конкурентным преимуществом в условиях высокой конкуренции в этом сегменте.