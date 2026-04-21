Bentley раскрыл цену будущего электрического SUV

Британский автопроизводитель Bentley планирует выпустить свой первый электромобиль — компактный внедорожник, который поступит в продажу в 2027 году. Его стоимость будет аналогична нынешнему флагману Bentayga, стартующему в Европе примерно с 217 500 евро, как заявил глава компании Майк Рокко.

Модель станет дебютом бренда в сегменте электрокаров и будет основана на платформе PPE от Volkswagen, которую также применяют в Porsche Cayenne Electric. Компания намерена использовать проверенный подход, включая грамотное ценообразование, ликвидность на вторичном рынке и реалистичные планы по объёмам продаж. Исследования показывают значительный интерес: в США около 80% опрошенных выразили готовность приобрести такой электрический внедорожник.

Однако в Bentley учитывают потенциальные риски, например, снижение спроса на Rolls-Royce Spectre после первоначального ажиотажа. Покупатели по-прежнему сомневаются из-за ограниченного запаса хода и недостаточно развитой инфраструктуры зарядки, что сдерживает активный переход. Поэтому бренд не торопится с полной электрификацией, отложив ранее заявленный переход к 2030 году до 2035-го, а будущий SUV пока останется единственным электрокаром в линейке. Это отражает осторожную, но стратегически важную экспансию в электрическую нишу.