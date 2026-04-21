Geely представит первый прототип роботакси собственной разработки

Компания Geely представит на автосалоне в Пекине 24 апреля первый прототип роботакси собственной разработки.

Пока что автомобиль показали на тизерном изображении. Можно заметить, что форма кузова роботакси перекликается с Zeekr Mix. На крыше установлен сенсор LiDAR.

Роботакси Geely сможет самостоятельно отвозить людей от адреса к адресу благодаря комплексу активных систем "умного" вождения G-ASD с искусственным интеллектом, сообщают "Китайские автомобили".

