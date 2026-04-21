Внедорожник BAW 212 T01 будет доступен в РФ от 4,4 млн.

Внедорожник, который в Китае называют «прародителем всех местных рамников», наконец добрался до России официально. BAW 212 T01 — это прямой наследник армейского BJ212 1965 года выпуска, созданного на базе советского ГАЗ-69 и возившего самого Мао Цзэдуна.

Теперь его продают под именем «212 T01», и конкурировать он намерен с Toyota Land Cruiser и Jeep Wrangler.

По сути, перед нами современная интерпретация классической формулы: рама, два неразрезных моста, подключаемый полный привод Part-Time, понижайка и две блокировки дифференциалов. Под капотом бензиновой версии — 2-литровый турбомотор на 218 л.с. и 8-ступенчатый «автомат», скопированный с немецкого ZF. В салоне при этом — цифровая приборка, русифицированная мультимедиа, массаж водительского кресла и даже система кругового обзора.

На бездорожье, как отмечают тест-обозреватели, BAW 212 чувствует себя как рыба в воде: геометрическая проходимость впечатляет (угол въезда 40,3°, клиренс 235 мм). А вот на асфальте все сложнее — жесткие мосты и задумчивый автомат напоминают, что комфорт здесь не главное. Расход топлива — от 12,5 л на сотню даже в спокойном режиме.

Главная интрига — сможет ли «китаец» откусить кусок у УАЗ «Хантер» или Tank 300? За 4,4 млн рублей за бензиновую версию и 4,66 млн за дизельную BAW предлагает 5 лет гарантии и зимний пакет с подогревом всего и вся. Но вопрос с сервисом и запчастями остается открытым — небольшая марка только начинает растить дилерскую сеть.

Напомним, что Mercedes показал электрический C-Class — конкурента BMW i3. Микроавтобус «Старт» 1968 года продают в Москве за 29,5 млн рублей.