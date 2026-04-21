Глава Ford объяснил, почему выбрал Xiaomi, а не Tesla

Глава Ford выбрал Xiaomi SU7 вместо Tesla из-за обновленных моделей.

© runews24.ru

Глава Ford Джим Фарли наконец расставил точки над i. В подкасте «Rapid Response» 17 апреля он прямо заявил: его выбор в пользу китайского Xiaomi SU7 вместо Tesla — не дань моде и не техническое превосходство. Причина банальна до жути: у Tesla нет обновленных моделей.

«Я не против Tesla, они отлично справляются. Но у них действительно нет новых автомобилей», — пояснил Фарли.

Эти слова звучат особенно весомо на фоне недавних новостей: в апреле 2026 года Tesla официально прекратила производство Model S и Model X. Остатки распродаются со складов, а прием индивидуальных заказов закрыт. Получается, в верхнем сегменте у Tesla просто нечего предложить.

А вот китайцев Фарли расхваливает без стеснения. BYD и другие бренды Поднебесной он назвал «лучшими в отрасли» по соотношению цены, качеству и технологиям. «Если мы достаточно умны, мы должны позаимствовать их подход к снижению затрат», — заявил глава Ford.

Пока Фарли катается на Xiaomi, Ford переживает тяжелый период. Производство F-150 Lightning сворачивается, убытки от электромобилей достигли $19,5 млрд.

Пока Фарли катается на Xiaomi, Ford переживает тяжелый период. Производство F-150 Lightning сворачивается, убытки от электромобилей достигли $19,5 млрд.