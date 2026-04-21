В России разработаны алюминиевые решения для транспортной инфраструктуры

Алюминий становится ключевым материалом в создании современной дорожной инфраструктуры. Об этом заявил в ходе 22-й ежегодной конференции Ассоциации РАДОР «Современные технологии — российским дорогам: ремонт и содержание автомобильных дорог» руководитель транспортной инфраструктуры Алюминиевой Ассоциации Олег Маслов. Он отметил, что за последние несколько лет уже 18 регионов страны ввели в эксплуатацию объекты транспортной инфраструктуры из алюминиевых сплавов и успешный опыт перенимают другие новые города страны.

© РБК. Компании

Интерес участников конференции вызвали новинки 2026 года, представленные в ходе доклада. Среди них — решения для облицовки тоннелей, защиты карнизных блоков эстакад, ходовой настил для пешеходных мостов. Первые уже функционируют в тестовом режиме в Волоколамском тоннеле в Москве. Они имеют высокую стойкость к воздействию агрессивной среды. Коррозионная стойкость образцов составила не менее 1000 ч., что позволяет в дальнейшем существенно экономить бюджет города на их обслуживании. По результатам проведенных испытаний ООО «Алюком» выдан сертификат соответствия требованиям ГОСТ 9.401-2018. Панели выполнены из сплавов А6060 Т66 и А6063 Тб и могут быть окрашены в практически любой цвет по шкале RAL.

Отдельного внимания заслуживает разработка защитных карнизных блоков. Эти панели, монтируемые на крайние балки мостов и эстакад, выполняют сразу две функции: защищают конструкции от осадков и придают эстетичный вид. Пилотные образцы из коррозионностойкого сплава А6060 установлены в этом году на МКАД 94-й километр. Срок службы таких панелей — от 30 лет.

Другим технологическим решением стало освоение Красноярским металлургическим заводом (КраМЗ) выпуска алюминиевого ходового настила для пешеходных мостов. Длина настила может достигать 6 метров при высоте 30 мм, а пролет настила — до 1,7 метра. Благодаря специальной системе монтажа настил устанавливается со скрытыми креплениями самонарезающих винтов, а фиксация панелей друг с другом происходит благодаря вытяжной заклепке в местах технических выточек.

В ходе конференции Олег Маслов акцентировал внимание на еще трех продуктах, расширяющих возможности модернизации транспортной инфраструктуры:

Шумозащитные экраны с алюминиевыми панелями. Панели из сплава 3003Н3 толщиной 1–1,2 мм обладают высокой устойчивостью к агрессивной среде. Алюминиевые экраны (вес 1 м² листа составляет всего 2,7–3,3 кг) превосходят оцинкованную сталь по долговечности. Негорючие свойства алюминиевых сплавов, соответствует требованиям п.п. 6.12 ГОСТ 32957-2014, регламентирующим использование несгораемых материалов для акустических экранов.

Мостокомплекты. Это готовые модульные пешеходные мосты, которые поставляются на объект в полной заводской готовности, включая опоры, настил и перила. Их ключевые характеристики — пролет до 18 метров, ширина прохожей части 1,8 метра и общий вес конструкции менее 2,3 тонны. Монтаж такого сооружения занимает один день и не требует тяжелой техники. В октябре 2024 года Минстрой России выдал первое техническое свидетельство на «Мостокомплект 1», что позволяет использовать его в массовом строительстве без повторного прохождения госэкспертизы.

Приставные пешеходные мосты. Специальная конструкция для обустройства тротуаров на существующих мостах. Устанавливается на винтовые сваи либо крепится к ригелю действующего сооружения, увеличивая безопасность пешеходов при минимальных затратах.

Флагманом современного мостостроения является первый в стране автодорожный мост через реку Линда в Нижегородской области, введенный в эксплуатацию в декабре 2023 года. Его балки пролетных строений и ортотропные плиты впервые были выполнены полностью из алюминиевых сплавов. Автоматизированная система мониторинга моста, оснащенная инклинометрами и акселерометрами, ведет непрерывное наблюдение с ноября 2024 года. По итогам ежемесячного мониторинга с января 2025 года по январь 2026 года специалисты зафиксировали полную стабильность показателей материала. Полученные данные уже используются для внесения изменений в СП 443.1325800.2019 «Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования», что в перспективе снимет избыточные барьеры при проектировании новых алюминиевых автодорожных мостов.

Алюминиевая отрасль не ограничивается мостостроением. В рамках развития дорожной инфраструктуры особый акцент сделан на создании универсальных архитектурных решений. Конструкции из алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) производятся без единого сварочного шва, что повышает эстетику объекта и сохраняет прочность. На сегодняшний день по всей России установлено более 5 тысяч таких объектов.