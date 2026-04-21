Немецкие машины признаны устаревшими в Китае

Спустя 40 лет после триумфального дебюта на первом китайском автосалоне Volkswagen утратил статус законодателя моды в Китае. Местные бренды, выпускающие яркие и доступные электромобили (их называют «смартфонами на колёсах»), задают тон для молодого поколения покупателей. Об этом пишет Reuters.

© Инвест-Форсайт

«Возможно, некоторые молодые клиенты воспринимают нас как бренд для родителей», — признаёт глава Volkswagen в Китае Роберт Чисек.

После четверти века на вершине китайского рынка Volkswagen в 2024 году обогнал BYD, а в 2025-м опустился на третье место, пропустив вперёд Geely.

Немецкие автопроизводители, доминировавшие в производстве машин с ДВС, оказались не готовы к стремительному переходу на электричество (сейчас каждый четвёртый новый автомобиль в Китае — полностью электрический). За пять лет их совокупные продажи упали на четверть — до 3,9 млн машин в 2025 году. Аналитики говорят, что германские бренды «убивает собственное наследие» и нежелание быстро меняться.