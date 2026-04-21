На продажу выставили несуществующий автодом на базе Mercedes-AMG G63

На Украине выставили на продажу несуществующий автодом на базе Mercedes-AMG G63. Как сообщает Carscoops, собственник хочет выручить от продажи $285 тыс. (примерно 26,2 млн рублей по текущему курсу).

© Motor.ru

На первый взгляд автомобиль на фотографии выглядит реалистично: сохранил оригинальную переднюю часть G-Class, а за передними дверями расположен жилой модуль.

Салон отделан черной алькантарой и карбоном — вплоть до двери в ванную, кухонной столешницы и ящиков. Однако издание Carscoops выяснило, что это подделка. Изображения созданы нейросетью. Некоторые AI-детекторы не смогли распознать фейк, но другие уверенно на это указали.

Главная улика — надпись на сенсорном экране в кабине, где слово «battery» написано с ошибкой и странным символом вместо буквы, что является типичным признаком работы ИИ.

Кроме того, на той же странице продается несуществующий Volkswagen Passat R 2026 года.