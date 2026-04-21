Exeed представит четыре новые модели на пекинском автосалоне

Автобренд Exeed готовится к масштабной презентации четырёх новых моделей на пекинском автосалоне, что станет ключевым шагом для укрепления его позиций в премиум-сегменте и среди автомобилей на новых источниках энергии. Главной новинкой станет обновлённый кроссовер Exeed RX FL, ориентированный на динамику и современный дизайн, а также линейка EXLANTIX, включающая универсал ES GT Shooting Brake, полноразмерный SUV EX8 и экспериментальный внедорожник EX6 с необычной архитектурой кузова. Все представленные модели сфокусированы на гибридных и электрических технологиях, отражая глобальный тренд, при этом Exeed уделяет внимание не только технике, но и дизайну, предлагая интерьеры с премиальными материалами и новой архитектурой пространства.

Закрытая премьера соберёт партнёров из разных регионов, подчёркивая глобальные амбиции бренда, который за последние годы уже закрепился на ряде рынков, но теперь стремится к более широкой экспансии. На фоне конкуренции с такими брендами, как Toyota и Volkswagen, китайские автомобили продолжают усиливать свои позиции, привлекая внимание покупателей к технологичным решениям.