Brabus представил «шедевральный» супербайк 1300 R Masterpiece Edition

Знаменитый тюнинг-ателье BRABUS сделало неожиданный шаг, представив на Миланской неделе дизайна 2026 свою первую линейку электрических мотоциклов. Компания анонсировала три модели: DAB 1a BRABUS, BRABUS URBAN E и эксклюзивную FIRST EDITION, нацеленные на городских пользователей. Эти транспортные средства обладают мощностью до 27 кВт, выдают до 475 Нм момента и способны проехать до 150 км без подзарядки.

© Brabus

Премьера состоялась на авторитетной дизайнерской площадке, что подчёркивает акцент бренда на стиле. Глава BRABUS Константин Бушман заявил, что компания стремится завоевать новую аудиторию и произвести яркое первое впечатление, расширяя деятельность за пределы автомобильного тюнинга.

Технические характеристики включают батарею 72 В ёмкостью 7,1 кВт/ч, обеспечивающую запас хода, максимальную скорость 120 км/ч и время зарядки 3–4 часа. Система предлагает несколько режимов движения, включая Nitrous Boost для кратковременного увеличения мощности.

Дизайн моделей выполнен в узнаваемом стиле BRABUS с использованием карбона, глянцевых поверхностей, кожи Masterpiece, Alcantara и светящихся эмблем. Ограниченная серия FIRST EDITION выпускается в четырёх цветах тиражом по 10 экземпляров каждый, её цена достигает 32 500 евро, тогда как базовая модель стоит от 16 900 евро.

Сооснователь DAB Motors Симон Дабади отметил, что проект представляет собой совместное создание новой концепции городского транспорта. Этот шаг BRABUS может стимулировать трансформацию рынка, где дизайн становится ключевым фактором в премиальном сегменте.