Тюнер Alpha-N Performance представил свою версию BMW M2 F87

Автомобиль BMW M2 F87 получил эксклюзивную модификацию, которая выделяется не только ярким зелёным цветом кузова, но и применением углеродного волокна для снижения веса и улучшения аэродинамики. Это делает машину заметной как в городской среде, так и на скоростных трассах.

© BMW

Пакет доработок Corse включает замену пластиковых панелей на карбоновые, что уменьшает массу автомобиля. Также устанавливается система охлаждения двигателя для поддержания оптимальной температуры при высоких нагрузках. Эти изменения направлены на повышение производительности.

Аэродинамика была переработана с помощью переднего обвеса, боковых юбок и большого заднего спойлера GT3, которые увеличивают прижимную силу. Специальное днище минимизирует сопротивление воздуха и стабилизирует поведение машины на трассе.

Подвеска от компании Öhlins улучшает реакцию руля, уменьшает крен кузова и повышает стабильность в поворотах. Это позволяет сократить время прохождения кругов, что ценится профессиональными пилотами.

Многие детали изготовлены для спортивного использования и не соответствуют стандартам немецкой организации TÜV, что ограничивает эксплуатацию на дорогах общего пользования. Таким образом, эта модификация ориентирована в первую очередь на трековые условия.