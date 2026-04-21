Lamborghini готовит экстремальную версию Revuelto SV

В мире суперкаров Lamborghini готовится к выпуску ещё более экстремальная модификация Revuelto, вероятно, под индексом SV (Super Veloce). Об этом свидетельствуют свежие изображения модели с дополнительными аэродинамическими элементами и предупреждающей надписью о высокой скорости.

Стандартная версия Revuelto уже впечатляет: разгон до 100 км/ч занимает около 2,5 секунды, а максимальная скорость превышает 350 км/ч. В SV ожидаются доработки аэродинамики, включая увеличенный задний спойлер и переработанные элементы кузова. Эти изменения направлены на улучшение динамических показателей.

Силовая установка модели сочетает атмосферный V12 с тремя электромоторами, выдавая свыше 1000 л.с. В новой версии этот показатель может быть увеличен, хотя точные характеристики пока не раскрыты. Lamborghini продолжает развивать линейку гибридных суперкаров, ориентируясь на максимальную производительность.

На фоне растущего интереса к спортивным автомобилям 2026 года, бренд укрепляет свои позиции в сегменте высокопроизводительных гибридов. Эта стратегия подчёркивает стремление к инновациям в экстремальных условиях.