Продажи электрокара Jeep Wagoneer S резко снизились в США

На американском рынке электромобилей Jeep Wagoneer S, первый электрический внедорожник бренда в США, не будет выпускаться в версии 2026 модельного года из-за резкого снижения продаж. В первом квартале 2026 года было продано лишь 175 автомобилей, что указывает на серьёзные трудности модели. Изначально, после запуска в 2025 году, за девять месяцев удалось реализовать более 10 тысяч экземпляров, но отмена федеральной субсидии в 7500 долларов привела к обвалу спроса, с октября 2025 по март 2026 года дилеры продали всего 613 машин. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Высокая стартовая цена около 67 тысяч долларов и проблемы с программным обеспечением, о которых жаловались первые владельцы, усугубили ситуацию. Производитель попытался стимулировать спрос, предложив скидку почти в 8000 долларов, но это не помогло восстановить интерес покупателей. В Stellantis объясняют паузу необходимостью сбалансировать производство и доработать ключевые элементы, такие как батареи, софт и функциональность. Уже известно, что следующее поколение, которое выйдет как модель 2027 года, получит разъём зарядки стандарта NACS, аналогичный используемому Tesla.

История Wagoneer S служит наглядным примером того, как даже известный бренд может столкнуться с вызовами в сегменте электрокаров. Без конкурентоспособной цены и отлаженного программного обеспечения сегодня сложно добиться успеха, особенно на рынке США. Этот случай подчёркивает важность адаптации к меняющимся условиям и потребительским ожиданиям в быстроразвивающейся индустрии.