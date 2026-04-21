BAW анонсировал новый внедорожник, который могут привезти в Россию

На автосалоне в Пекине 24 апреля состоится премьера нового внедорожника бренда BAW, который накануне официально вышел на российский рынок.

Автомобиль получит традиционный для моделей линейки угловатый кузов, рельефный капот и массивный бампер.

Вполне возможно, что речь идет о новом внедорожнике T02. Автомобиль получит либо новую, либо существенно модернизированную платформу.

Также в Пекине BAW представил обновленный 212 T01, оснащенный расширенным набором опций. Кроме того, покажут и пикап.

Напомним, "РГ" уже сообщала, что в этом году на рынок РФ выйдет дизельная модификация T01. Ее стоимость составит 4 659 000 рублей. Среди других новинок: спецверсии Changfeng и Gaodi, пикап P01 и внедорожник T02.