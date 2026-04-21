Lexus приступает к модернизации своего востребованного кроссовера RX, прототип которого уже замечен в ходе дорожных испытаний. Хотя автомобиль скрыт камуфляжем, основные изменения дизайна видны даже под ним. Основные преобразования коснутся передней и задней частей, включая обновлённую оптику с новой графикой, переработанную решётку радиатора и более выразительные воздухозаборники, что придаст модели современный и динамичный облик.

Задняя часть получит менее радикальные, но всё же заметные изменения, такие как обновлённые фонари, диффузор и бампер, при этом общая архитектура кузова останется неизменной, что характерно для рестайлингов. В интерьере ожидаются новые дисплеи мультимедийной системы и приборной панели, а также небольшие доработки центральной консоли и рулевого колеса, что должно улучшить пользовательский опыт.

Текущее поколение Lexus RX было представлено в 2022 году, и теперь производитель планирует освежить модель, чтобы поддержать её конкурентоспособность в сегменте премиальных внедорожников. Ожидается, что обновлённая версия дебютирует ближе к концу 2026 года, а продажи начнутся как автомобили 2027 модельного года.

Подход Lexus к рестайлингу остаётся консервативным, с акцентом на точечные изменения вместо полного переосмысления модели. Однако в условиях интенсивной конкуренции даже такие умеренные обновления могут оказаться значимыми, особенно если они затронут технологические и мультимедийные аспекты, что может привлечь внимание покупателей.