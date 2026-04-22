На Ямале запускают систему видеоаналитики на основе ИИ

В Ямало-Ненецком автономном округе запускают систему видеоаналитики на основе ИИ для поиска автомобилей по ориентировкам. Алгоритмы NtechLab обрабатывают данные с дорожных камер, мгновенно сверяя номера, модели и цвета с базами разыскиваемых машин. Это поможет находить угнанные авто и тех, кто скрылся с места ДТП.

© Ferra.ru

Раньше в регионе уже работала система FindFace Multi для поиска людей (преступников и пропавших). Теперь её научили следить и за транспортом. Камеры установлены на ключевых дорогах, площадях, транспортных узлах и даже в торговых центрах. Соглашение между правительством ЯНАО и NtechLab подписали ещё в сентябре, и теперь технологию расширяют на дорожную инфраструктуру.

Как пишет «Газета.Ru», ИИ будет полезен не только полиции: по этому же соглашению планируют внедрять подобные решения в ЖКХ, строительстве и здравоохранении. Но пока главное — безопасность на дорогах.