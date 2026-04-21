Названа стоимость самого дорого велосипеда в Москве
В Москве самый дорогой велосипед может стоить более 5 млн рублей. Верхняя граница цены зависит от индивидуальных особенностей: использования сверхлёгких материалов (карбон, титан), ручной сборки, уникального дизайна, ограниченного тиража или исторической ценности. Об этом Агентству «Москва» рассказала эксперт экономического факультета РУДН Валентина Калыгина.
При этом средняя стоимость велосипеда на крупнейших торговых площадках составляет от 30 до 45 тысяч рублей.
До этого россиянам рассказали о перспективах кроссовера Changan CS75 Pro. По мнению Александра Шапринского, коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика», успех CS75 Pro определят несколько факторов. Семейный кроссовер с просторным салоном и багажником привлечёт тех, кому нужна вместительность. Более низкая цена по сравнению с CS75 Plus заинтересует покупателей, ищущих доступный вариант. Доверие к модели укрепят репутация бренда и качество сборки, а активная реклама и выгодные кредиты дополнительно подстегнут спрос.