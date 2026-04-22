Rox анонсировал Adamas Royal Edition: он может появиться и в России

На автосалоне в Пекине будет представлен Rox Adamas Royal Edition. Такая версия внедорожника в будущем может появиться и в России.

Автомобиль выполнен в двухцветной гамме: матово-золотистый сочетается с перламутрово-белым цветом. Из интересных особенностей - черные ромбовидные узоры на кузове, стилизованные под традиционную одежду, а также особый дизайн колесных дисков 21 радиуса.

Ромбовидный узор присутствует и в интерьере: он вышит золотой нитью на передней панели, украшает кресла из перфорированной кожи и даже нишу для беспроводной зарядки двух смартфонов.

Напомним, Rox Adamas оснащен гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового ДВС и двух электромоторов, которые выдают 476 лошадиных сил и обеспечивают полный привод. Adamas получил, включая пневмоподвеску, новый ДВС-генератор и усиленную защиту батареи.

Adamas, как и Rox 01, будут собирать в Калининграде, на заводе "Автотор".

Ранее "РГ" сообщала, что Rox Motor объявил о старте предзаказа в РФ на Rox Adamas, начальная стоимость внедорожника - 10 100 000 рублей.