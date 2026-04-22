В России внезапно взлетел спрос на американские пикапы

Российский авторынок неожиданно показал новый тренд — резкий рост интереса к американским пикапам. Особенно заметно это по модели RAM 1500, спрос на которую за первые три месяца 2026 года вырос почти в 2,5 раза.

По данным «Автостата», которые опубликовал Сергей Целиков, за январь–март 2026 года на российский учёт встало 631 пикап RAM 1500. Годом ранее за тот же период было зарегистрировано лишь 258 таких автомобилей.

Рост оказался стремительным — плюс 2,4 раза к прошлому году, что выглядит особенно неожиданно на фоне общей структуры импорта автомобилей.

Эксперты отмечают, что основной канал поставок крупных пикапов RAM в Россию сегодня проходит через ОАЭ. Кроме того, машины продолжают завозить через Беларусь и Киргизию.

На фоне геополитической нестабильности и изменений в логистике остаётся открытым вопрос, сохранится ли такой темп роста дальше. Ответ на него может дать уже статистика за апрель 2026 года.