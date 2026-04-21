Автоюрист объяснил, когда можно уладить спор после ДТП без ГАИ

Автоюрист Андрей Полозов заявил, что при незначительных ДТП без пострадавших стороны могут урегулировать ситуацию на месте при взаимном согласии.

В беседе с pravda-nn.ru эксперт отметил, что при отсутствии разногласий участники вправе решить вопрос без вызова инспекторов.

«Если у сторон отсутствуют претензии, оформляются расписки и передаются денежные средства», — сказал он.

По словам специалиста, при спорных ситуациях целесообразно привлекать аварийного комиссара, а сотрудники ГАИ обязаны выезжать только при наличии пострадавших или повреждении инфраструктуры.

Полозов добавил, что разногласия нередко возникают со страховыми компаниями из-за занижения выплат, и в таких случаях вопрос решается через суд, где сумма ущерба может быть увеличена по результатам экспертизы.

