Автоюрист объяснил, когда можно уладить спор после ДТП без ГАИ
Автоюрист Андрей Полозов заявил, что при незначительных ДТП без пострадавших стороны могут урегулировать ситуацию на месте при взаимном согласии.
В беседе с pravda-nn.ru эксперт отметил, что при отсутствии разногласий участники вправе решить вопрос без вызова инспекторов.
«Если у сторон отсутствуют претензии, оформляются расписки и передаются денежные средства», — сказал он.
По словам специалиста, при спорных ситуациях целесообразно привлекать аварийного комиссара, а сотрудники ГАИ обязаны выезжать только при наличии пострадавших или повреждении инфраструктуры.
Полозов добавил, что разногласия нередко возникают со страховыми компаниями из-за занижения выплат, и в таких случаях вопрос решается через суд, где сумма ущерба может быть увеличена по результатам экспертизы.
