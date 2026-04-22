Большой седан Kia K8 получил скромные обновки к следующему модельному году

Цены посвежевшей престижной четырёхдверки на домашнем рынке уже известны, за стартовый вариант просят не менее 36,79 млн вон (эквивалентно примерно 1,87 млн рублей по текущему курсу).

Корейская марка Kia представила седан K8 в 2021 году, причём эта четырёхдверка пришла на смену модели, которая на домашнем рынке имела индекс K7, а в других странах продавалась под именем Cadenza. Как Kolesa.ru сообщал ранее, рестайлинг седан K8 пережил летом 2024 года, а на экспорт модель отправили в 2025-м, она добралась в том числе до Казахстана.

Теперь пресс-служба марки рассказала об обновках, которые седан Kia K8 получил к 2027 модельному году. Так, с целью «повысить уровень безопасности и удобства» разработчики расширили список стандартного оборудования топовой версии Signature за счёт проекционного дисплея.

Помимо этого, исполнению Kia K8 Noblesse теперь положен расширенный набор водительских помощников ADAS. Версию снабдили ассистентом при движении по шоссе Highway Driving Assist 2 (HDA 2) и интеллектуальным круиз-контролем, работающим с навигационной системой. В свою очередь варианту Best Selection достались функции предотвращения столкновений в слепой зоне, предотвращения столкновений при движении задним ходом и функция безопасного выхода из машины.

Напомним, в ходе последнего рестайлинга, прошедшего в 2024 году, длина четырёхдверки K8 выросла на 35 мм и теперь составляет 5050 мм, а расстояние между осями осталось прежним и равно 2895 мм. В салоне на передней панели установлено табло, объединяющее и виртуальный щиток приборов, и тачскрин информационно-развлекательной системы. Всем исполнениям Kia K8 положено десять подушек безопасности.

Судя по сообщению пресс-службы Kia, седан K8 2027 модельного года предложат только с двумя вариантами «начинки». Четырёхдверка может быть оснащена либо 198-сильным бензиновым четырёхцилиндровым атмосферником объёмом 2,5 литра, либо 230-сильной HEV-установкой (гибрид без возможности зарядки от электросети). В её основе лежит турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, работающая в тандеме с электромотором, интегрированным в шестиступенчатый автомат. Привод в обоих случаях только передний.

Продажи посвежевшего седана на домашнем рынке стартовали сегодня, 21 апреля 2026 года. Цена стартовой версии Noblesse Light с ДВС равна 36,79 млн вон (эквивалентно примерно 1,87 млн рублей по текущему курсу), с гибридной системой – 42,06 млн вон (около 2,14 млн рублей). За исполнение Best Selection здесь просят 38,31 млн вон (около 1,94 млн рублей) и 43,57 млн ​​вон (около 2,21 млн рублей) соответственно. Покупка топового варианта Signature Black обойдётся в 45,95 млн вон (около 2,33 млн рублей) и 51,02 млн вон (около 2,59 млн рублей) соответственно.

Тем временем, на минувшей неделе Kia полностью рассекретила свежий паркетник Seltos, адресованный Старому Свету: европейцам кроссовер предлагается и с «чистым» ДВС, и с HEV-установкой.