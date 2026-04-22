Ferrari готовит самый дорогой кроссовер в мире

Итальянский автопроизводитель Ferrari представит свой первый полностью электрический кроссовер Luce, который обещает стать одной из самых дорогих моделей в истории бренда. Ориентировочная стоимость составит примерно 647 тысяч долларов, что позволит новинке занять позицию самого дорогого SUV в мире. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Мощность силовой установки превысит 1000 лошадиных сил, что сделает Luce полноценной альтернативой традиционным моделям с двигателями внутреннего сгорания. При этом цена значительно опережает стоимость текущего флагмана Purosangue, который оценивается в 430 тысяч долларов. Разница более 200 тысяч долларов подчёркивает особый статус электрического кроссовера.

Компания позиционирует Luce как имиджевую модель, демонстрирующую технологические возможности бренда, а не как массовый продукт. Интерьер разрабатывался при участии бывшего дизайнера Apple Джони Айва, а электрическая архитектура обещает быть передовой. Ожидается, что цена может варьироваться в пределах 10%, но даже минимальный уровень останется выше 580 тысяч долларов.

На фоне конкурентов разрыв выглядит существенным: Lamborghini Urus SE стоит около 250 тысяч долларов, Aston Martin DBX — до 400 тысяч, а электрические модели вроде Porsche Taycan или Lotus Eletre заметно дешевле. Таким образом, Ferrari создаёт новый сегмент, где эксклюзивность и позиционирование важнее прямых характеристик, отражая тенденции электрификации как инструмента брендинга.