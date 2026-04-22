Nissan отзывает 48 тысяч Cube 2009-2010 годов

Компания Nissan инициировала кампанию по отзыву почти 48 тысяч автомобилей Cube модельного ряда 2009–2010 годов, реализованных в Соединённых Штатах. Причиной послужил дефект подушки безопасности водителя, из-за которого инфлятор способен отсоединиться от рулевого колеса при активации системы. Речь идёт о транспортных средствах, произведённых на японском предприятии Oppama в период с октября 2008 по сентябрь 2010 года.

Согласно данным Национального управления безопасностью движения на трассах, неисправность обусловлена некачественной сваркой корпуса инфлятора. В случае аварии это может привести к отделению модуля подушки от рулевого колеса, что существенно повышает риск получения травм водителем. Дефект затрагивает модели Nissan Cube поколения Z12, которые продавались на американском рынке с 2009 по 2014 год.

Проблемный компонент поставлялся компанией TK Services, подразделением производителя Takata, известного своими скандалами. Несмотря на банкротство Takata, некоторые её юридические структуры продолжают заниматься отзывными кампаниями и судебными разбирательствами. По оценкам, дефектные инфляторы этого производителя уже стали причиной более 2000 травм и десятков смертей по всему миру, что делает этот инцидент одним из наиболее масштабных в автомобильной промышленности.

Nissan поручил дилерам проверить серийные номера инфляторов и заменить их при необходимости на новые от другого поставщика. Эта операция займёт около часа, а уведомления владельцам начнут рассылать с 27 мая 2026 года. Сам факт отзыва спустя более 15 лет после выпуска автомобилей подчёркивает, как долго подобные дефекты могут влиять на рынок, напоминая владельцам подержанных машин о важности проверки идентификационных номеров и участия в отзывных кампаниях.