В Кемеровской области ограничили движение транспорта из-за обрушения дороги

На участке трассы в Кемеровской области ограничено движение из-за частичного разрушения дорожного полотна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

© Газета.Ru

Речь идет об участке трассы в Новокузнецком округе на 186-м километре автодороги «Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк».

«Произошло частичное обрушение дорожного полотна, в связи с чем движение на данном участке автодороги временно ограничено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ЧП работают оперативные службы.

13 апреля в Волхове Ленинградской области обрушился автомобильный мост «Строителей».

Также 13 апреля обрушился мост в Дахадаевском районе Дагестана. Причиной стало разрушение каменно-арочного моста. В результате ЧП автомобильное движение было перекрыто на участке дороги «Подъезд от автодороги Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала к селу Кунки».

Ранее в Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ».