Главным трендом автосалона в Пекине станут электромобили и гибриды

Сегодня в Пекине открывается 19-й Международный автосалон. Организаторы называют его самым масштабным в истории автошоу начиная с 1990 года. На 380 тысячах квадратных метров разместится более тысячи стендов. На Auto China 2026 будет представлен 1451 автомобиль, в том числе пройдет 181 мировая премьера. В гости ждут 89 тысяч гостей, а также 23 тысячи экспертов отрасли и журналистов, среди которых и корреспондент "Российской газеты".

Глава "Автостата" Сергей Целиков не так давно подсчитал: автопром КНР обеспечил продажи 182 тысяч из 265 тысяч новых машин в РФ за первые три месяца года, что составляет 68,7% рынка. В сравнении с первым кварталом 2025 года, когда было реализовано 155 тысяч машин (63,2% рынка), наблюдается рост на 17%. Поэтому именно автосалоны, которые проходят в Поднебесной, и стали главными поставщиками новостей для россиян.

Пекинский автосалон традиционно остается одной из ключевых площадок для демонстрации новых технологий, рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф", и в этом году основной акцент, безусловно, будет сделан на электромобили и гибридные решения - китайские производители продолжают активно развивать это направление.

С ним согласен и автоэксперт Газпромбанк Автолизинг Евгений Липовицкий. "Главным ориентиром для развития отрасли становятся последовательные гибриды с запасом хода свыше тысячи километров. Другая центральная тема касается интеграции искусственного интеллекта с автономным управлением", - отмечает он.

В списке новинок автошоу - электрокроссовер BYD Datang, у которого в активе супербыстрая зарядка и рекордный для класса запас хода - 950 км.

"Ожидается, что через год-другой на рынок выйдут твердотельные батареи, которые, кроме того что будут более эффективными при схожих габаритах, еще и температурные ограничения оставят в прошлом, и электромобили ближайшего будущего перестанут бояться российских холодов", - добавляет Липовицкий.

Exeed, который в Китае известен как Exlantix, обещает показать кроссовер, продаваемый у нас под индексом ET, оснащенный полностью электронными тормозами: между педалью тормоза и самими механизмами нет механической связи. "Причем это не концепт, а серийная продукция, заказы уже принимаются", - рассказал Липовицкий.

По его словам, также можно выделить Geely, который привезет большое количество новинок. Zeekr покажет среднеразмерный кроссовер 8X с 1381-сильной силовой установкой.

Свои достижения продемонстрируют не только китайские производители. Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк отмечает, что и весь концерн Volkswagen Group (VW, Audi, Porsche) анонсировал свои новинки.

"Audi покажет электрическую модель E7X с премиальными характеристиками, а BMW - удлиненную версию кроссовера iX3 LWB, специально ориентированную на Китай. Будут Mercedes-Benz, Jaguar с новой электрической линейкой, Ferrari, Mini, Honda, Hyundai с Kia и даже Mazda. Но, честно говоря, сейчас на таких выставках именно китайские бренды задают тон в скоростях развития технологий и количестве премьер. Международные гиганты уже не выглядят единственными законодателями мод, они, скорее, догоняют или ищут свои ниши",- уверена специалист.

Главный редактор портала "Южный автомобиль" Максим Черкашин отмечает, что европейские автопроизводители все активнее сотрудничают с китайскими компаниями.

"Это не временный тренд, а уже закономерность. Причины здесь прагматичные и неизбежные. Китай стал мировым лидером в области электромобилей и батарей. Такие компании, как BYD, Geely и SAIC Motor, обладают не только масштабами производства, но и доступом к критически важным технологиям. Европейские бренды, сталкиваясь с жесткими экологическими требованиями ЕС и необходимостью ускоренной электрификации, вынуждены искать быстрые решения, а не развивать все с нуля", - рассказывает он.

Что касается того, какие новинки доедут до России, то это также электрические и гибридные модели.

"Многие из машин, такие как BYD Datang или Xpeng P5, вполне могут стать доступными россиянам в ближайшие несколько лет. Уже сейчас китайские электромобили и гибриды - Zeekr, Lixiang, Lync&Co, Nio, Geely, Xiaomi - активно продвигаются в России. Я ожидаю, что вслед за ними придут новые модели с более продвинутыми системами автономного вождения. Это полностью соответствует и мировым стандартам, и запросам российских потребителей", - уверена Франк.

Как отмечает заместитель коммерческого директора ГК "Интерлизинг" Сергей Афонин, к нам в страну после Пекинского автосалона чаще всего попадают наиболее востребованные и адаптированные к местным условиям модели.