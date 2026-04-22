В регионах появятся передвижные аптеки

С сентября 2026 года в регионах должны появиться передвижные аптечные пункты. Специально оборудованные автомобили будут регулярно объезжать удаленные деревни и села, привозить людям лекарства и даже принимать заказы на следующий раз. Такой законопроект проходит рассмотрение в Госдуме.

Аптек в нашей стране немало, по данным на сентябрь прошлого года их было 83 тысячи. Но только 14% из них расположены в малонаселенных пунктах и труднодоступных районах, хотя проживают там 8 миллионов человек. И все они вынуждены ездить за лекарствами в районные и областные центры, порой за сотни километров.

Предполагается, что поначалу новая модель будет "обкатываться" в рамках эксперимента - организацией маршрутов, логистикой и финансовой поддержкой таких аптек должны заняться регионы.

"Эксперимент будет проходить с 1 сентября 2026 по 1 сентября 2029 года", - сообщил глава Комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов. "Доставка лекарств автомобилями в населенные пункты, где нет аптек и ФАПов, - идея хорошая, но это надо тщательно продумать и организовать, - сказала "РГ" исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина. - Так, важно обеспечить температурный режим при перевозке, а это требует специальнoгo oборудования на автомобилях".

Собственно, работая над новым законом, депутаты решили четче прописать и определение мобильной аптеки, и условия ее работы. Требование такое: это будет автомобиль с отдельной кабиной водителя, отделенной перегородкой от остального пространства, где будут храниться лекарства.