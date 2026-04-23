Volvo Trucks представит новинки и разработки на выставке ACT Expo 2026

Volvo Trucks North America планирует представить свои передовые технологии и транспортные решения на выставке ACT Expo в Лас-Вегасе с 4 по 7 мая 2026 года. Компания продемонстрирует, как она реализует стратегию «Вместе к нулю», предлагая клиентам разнообразные решения для удовлетворения текущих и будущих потребностей.

© Volvo

На мероприятии будут представлены модели, отражающие сбалансированный подход компании к разработке транспортных средств на основе различных технологий и сфер применения. Беспилотный автомобиль Volvo VNL Autonomous продемонстрирует достижения в области автономных решений, подчеркивая роль автоматизации в повышении безопасности и эффективности. Электромобиль Volvo VNR от компании 4 Gen Logistics, стремящейся отказаться от дизельных двигателей, покажет растущую популярность аккумуляторных электрогрузовиков в реальных условиях эксплуатации.

Также на выставке будет показан Volvo VNL 860 — флагманская платформа для дальних перевозок, разработанная для улучшения производительности, комфорта водителя и эффективности работы. Эти инновации подчеркивают стремление Volvo к созданию комплексных решений, адаптированных к меняющимся требованиям транспортной отрасли.