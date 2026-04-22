Ford Expedition 2027 модельного года получил новый пакет Family Travel

В 2027 году Ford Expedition Active Touring получит новый опциональный пакет Family Travel, представляющий собой усовершенствованную версию базовой комплектации Active. Этот набор включает систему зонального освещения на 360 градусов, управляемую через медиасистему, и держатель для цифровых устройств, позволяющий пассажирам задних сидений крепить гаджеты на передние подголовники, что ранее было доступно только в вариантах Tremor, Platinum и King Ranch. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Дополнительно пакет Family Travel оснащён консолью Flex Powered, панорамной крышей Power Panoramic Vista со встроенным солнцезащитным козырьком, а также трансформируемыми сиденьями третьего ряда 40/20/40 Powerfold и подголовниками с дистанционным складыванием. Для удобства пользователей предусмотрены USB-порты мощностью 60 Вт на задних сиденьях и функция дистанционного запуска двигателя.

Несмотря на подробное описание опций, официальная цена пакета Ford Expedition Family Travel 2027 года пока не раскрыта, что оставляет пространство для ожиданий потенциальных покупателей, стремящихся к комфорту в семейных поездках.