Назван самый дешевый американский кроссовер

В сегменте американских субкомпактных кроссоверов Chevrolet Trax выделяется как наиболее доступный вариант среди автомобилей местного производства, его стартовая цена составляет 23 495 долларов. На фоне практически полного отсутствия конкуренции со стороны других американских автопроизводителей, которые отказались от выпуска подобных моделей, позиция Trax выглядит весьма устойчивой.

© Chevrolet

Если рассматривать весь американский рынок кроссоверов, включая иностранные бренды, то самым бюджетным оказывается Hyundai Venue с ценой 22 150 долларов. Этот автомобиль стоит даже меньше, чем американский Chevrolet Trax, что делает его наиболее доступным вариантом в целом.

Другие модели в данном сегменте значительно дороже. Например, Nissan Kicks оценивается примерно в 24 275 долларов, что уже выходит за рамки бюджета многих покупателей, ищущих недорогие автомобили. Еще выше цены у таких популярных кроссоверов, как Kia Seltos, Honda HR-V и Subaru Crosstrek, которые часто превышают важный для потребителей порог в 25 000 долларов.