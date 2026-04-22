Cellcentric представила новую систему топливных элементов для грузовиков

В сфере тяжёлого транспорта произошло заметное технологическое продвижение: компания Cellcentric представила новую систему топливных элементов BZA375, специально разработанную для грузовых автомобилей и автобусов большой грузоподъёмности.

© Cellcentric

Эта система выдаёт мощность до 375 киловатт, демонстрируя существенный прогресс в эффективности по сравнению с более ранними вариантами. Ключевые улучшения включают снижение расхода топлива примерно на 20%, что сокращает эксплуатационные затраты, а также уменьшение теплоотдачи на 40%, что снижает нагрузку на охлаждающие системы и повышает надёжность. Для крупногабаритных транспортных средств, таких как грузовики массой около 40 тонн, расход водорода составляет всего около 6 килограммов на 100 километров, делая систему конкурентоспособной альтернативой дизельным двигателям. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Эти характеристики подчёркивают потенциал системы для коммерческого транспорта, где экономичность и долговечность играют решающую роль. Ресурс службы установки достигает примерно 25 тысяч рабочих часов, что эквивалентно десяти годам интенсивного использования, обеспечивая долгосрочную выгоду для операторов. Такие показатели могут способствовать более широкому внедрению водородных технологий в тяжёлой транспортной отрасли, сокращая углеродный след и повышая эффективность логистики.