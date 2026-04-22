ADAS, рабочий класс!: Geely вернула в Россию кроссовер Coolray обновленным
Осенью прошлого года модель пропала с официального сайта компании, а ее продажи были фактически свернуты — тогда логичным казалось, что это сделано для того, чтобы расчистить место для обновленного «родственника» Belgee X50+, а заодно шаг за шагом продолжить политику по переводу марки в России под маскировочные бренды. Однако теперь Geely подтвердила, что вместе с Coolray она все еще имеет далеко идущие планы на наш рынок.
Это все тот же хорошо знакомый россиянам кроссовер, построенный на модульной платформе BMA. Он прошел не только через рестайлинг экстерьера и интерьера, но и получил комплекс электронных ассистентов ADAS второго уровня, который ранее не предлагался для этой массовой модели в РФ.
Под капотом нового Coolray изменений не произошло. Модель оснащается проверенным четырехцилиндровым турбированным двигателем объемом 1,5 литра. Мощность силового агрегата составляет 147 л.с., а максимальный крутящий момент — 270 Н·м в диапазоне от 2000 до 3500 об/мин.
Двигатель работает в паре с автоматической преселективной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями (7DCT). Такая связка обеспечивает, по заявлениям производителя, мгновенную скорость переключения и высокий КПД. Средний расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 6,5 литра на 100 км, что делает кроссовер одним из самых экономичных в сегменте.
Дизайн и опции
Визуально обновленный Coolray легко отличить от предшественника: он получил широкую решетку радиатора с волнообразным узором и обновленный передний бампер с диффузором. В топ-версиях модель предлагается с 18-дюймовыми дисками черного цвета и красными тормозными суппортами. Эксклюзивным цветом новинки стал лиловый перламутр (Unicorn Grey) с контрастной черной крышей и увеличенным задним спойлером.
Китайские инженеры основательно переосмыслили концепцию салона. Вместо прежних решений здесь появились цифровая приборная панель диагональю без малого 9 дюймов и современная мультимедийная система с экраном на 14,6 дюйма на базе операционной системы Flyme. В список зимних опций, традиционно важных для российского покупателя, вошел электрический обогрев всей площади лобового стекла.
ADAS
Принципиальным отличием от дорестайлинговой версии стало появление в оснащении комплекса электронных систем помощи водителю (ADAS) второго уровня. В него вошли интеллектуальный круиз-контроль (ICC), система удержания в полосе (LKA), помощь при выезде задним ходом (RCTA/RCW) и предупреждение при открывании дверей (DOW). Ранее модели такой набор электронных ассистентов не предлагался, и именно это нововведение, наряду с увеличенным экраном, выводит обновленный Coolray на новый уровень.
Что было
Дорестайлинговая версия Geely Coolray, которая продавалось в России до конца 2025 года, оснащалось 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы, аналоговой или 7-дюймовой цифровой приборной панелью (в зависимости от комплектации) и лишь базовым набором электронных ассистентов: обычным круиз-контролем без функций удержания в полосе и интеллектуального сопровождения. Обогрев лобового стекла в дорестайлинговой версии был реализован только в зоне стеклоочистителей, тогда как новый Coolray предлагает полноценный обогрев всей площади.
Что касается цен, то прямых прайс-листов на новинку пока нет. Однако можно ориентироваться по рыночной ситуации. Предыдущее поколение Geely Coolray на момент ухода с рынка в конце 2025 года стоило от 2,7 млн рублей за базовую комплектацию Comfort до 3,08 млн рублей за топовую Exclusive. При этом дилеры предоставляли «специальную выгоду» (прямую скидку) в размере от 60 до 120 тысяч рублей в зависимости от комплектации.
На российском рынке уже присутствует ближайший «родственник» новинки — кроссовер Belgee X50+, который выпускается в Беларуси и является локализованной версией Geely Coolray. Продажи Belgee X50+ стартовали в марте 2026 года. Цены на стандартные версии варьируются от 2,3 млн до 2,7 млн рублей. В апреле 2026 года появилась и топ-спецверсия Onyx с максимальным оснащением, включая 14,6-дюймовый экран и полный набор ADAS, по цене от 2,8 млн рублей.
Таким образом, учитывая, что Geely Coolray — «чистокровный» китайский автомобиль (в отличие от белорусской сборки Belgee) и традиционно позиционируется как более имиджевая модель, вероятный диапазон цен для обновленного Coolray в России составит 2,7−3,2 млн рублей. Окончательные цифры дилеры объявят позднее.