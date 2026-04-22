На российский авторынок могут вернуться ранее ушедшие бренды. Такое мнение в разговоре с «Российской газетой» высказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

По его словам, если это произойдет, то первыми появятся корейские бренды. Эксперт считает, что компании хотят вернуться.

«И именно поэтому до сих пор существуют офисы и Kia, и Hyundai, и сотрудники есть, только в весьма сокращенном виде», — уточнил он. Подщеколдин оговорился, что одного желания вернуться недостаточно. «Если бы они даже завтра захотели начать заново, для того, чтобы произвести автомобили, произвести сертификацию, нужно минимум полгода, чтобы запустить механизм заново», — пояснил он и добавил, что дилерскую сеть придется восстанавливать.

Еще эксперт допустил возвращение японских брендов. «Они бы тоже хотели, но "корейцы" и ближе к нам, и более лояльны, но "японцы", наверное, вторые на очереди», — считает глава РОАД. Европейские автокомпании, по его словам, если и вернутся, то в последнюю очередь.

Со своей стороны главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков говорил, что для скорого возвращения покинувших российский рынок западных и азиатских (японских и южнокорейских) автогигантов сейчас нет весомых политических предпосылок. Он призывал россиян не тешить себя иллюзиями о скором возвращении компаний.

Он согласился, что наибольший интерес к возвращению на российский рынок проявляют южнокорейские бренды (Kia и Hyundai).