Водитель в Приамурье разогнался до 185 километров в час

В Архаринском округе Приамурья водитель автомобиля с хабаровскими номерами развил скорость 185 километров в час.

Скоростной водитель Toyota был замечен на федеральной автодороге "Амур". Его "рекорд" зафиксировала камера "Дорожного патруля".

Сутками ранее в Шимановском округе на той же автотрассе был замечен более "медленный лихач" - он разогнался "всего лишь" до 174 километров в час.

В Амурском минтрансе напомнили, что за подобные нарушения можно получить штраф в пять тысяч рублей или лишиться прав на срок до полугода.

"Дорожный патруль" - это региональная служба, которая патрулирует дороги Амурской области, помогая попавшим в затруднительное положение водителям, а также сотрудничая с ГИБДД. Недавно ее присоединили к новой структуре - Центру организации дорожного движения. Данные с комплексов фиксации "Дорожного патруля" автоматически передаются Госавтоинспекции. И со слишком быстрыми водителями разбираются уже правоохранители.