Changan объединяет Avatr и Deepal на фоне падения продаж премиума

Китайский автогигант Changan начинает перестройку своей электрической экосистемы. На фоне заметного спада продаж премиального бренда Avatr (-41,6% в первом квартале) компания решила пойти по пути консолидации и объявила о стратегическом объединении с массовым суббрендом Deepal. Речь, впрочем, не о слиянии в классическом смысле, а о более тонкой инженерной и управленческой настройке.

© Deepal

Новая модель взаимодействия формулируется как «раздельный фронт — общий тыл». Проще говоря, бренды сохраняют собственные лица: дизайн, продуктовые линейки, каналы продаж и позиционирование остаются независимыми. Но всё, что скрыто от глаз покупателя — разработки, цепочки поставок, производство — будет постепенно объединено. Завершить этот процесс планируют к концу 2026 года.

Логика прозрачна: снижение затрат на 20-30% за счёт масштаба и унификации. При этом руководство подчёркивает принцип «трёх неизменностей» — стратегия группы, позиционирование брендов и права текущих клиентов не пострадают. Это важно, особенно для Avatr, который играет в премиальном сегменте и чувствителен к вопросам имиджа.

На бумаге у Changan всё выглядит амбициозно. К 2030 году компания рассчитывает довести суммарные продажи двух брендов до 1,5 млн автомобилей в год. При этом Deepal должен стать драйвером объёма — до 1 млн машин в сегменте 150 000–300 000 юаней (≈1,65–3,3 млн рублей). Avatr, напротив, закрепляется в нише 250 000–700 000 юаней (≈2,75–7,7 млн рублей) с целевыми 500 тысячами продаж.

Контраст между брендами уже заметен в текущих цифрах. Если Deepal в первом квартале показал рост до 53 601 автомобиля (+5,2%), то Avatr просел до 11 703 машин. И это на фоне агрессивного выхода новых продуктов — вроде 955-сильного универсала Avatr 06T, который должен был усилить позиции марки в премиуме. Очевидно, что без оптимизации внутренних процессов удержать маржинальность и темпы развития будет сложно.

На этом фоне объединение выглядит не просто попыткой сэкономить, а скорее вынужденным шагом для балансировки портфеля. Deepal уже выходит на внешние рынки — например, с кроссовером S05 в Великобритании, — тогда как Avatr всё ещё ищет устойчивую точку опоры даже на домашнем рынке. Общая инфраструктура должна дать премиальному бренду ту самую «подушку», которой ему сейчас не хватает.

Вся эта перестройка укладывается в более крупную стратегию Changan под кодовым названием «1445». К 2030 году компания намерена продавать 5 млн автомобилей ежегодно, из которых более 60% придётся на электрифицированные модели, а свыше 40% — на зарубежные рынки. На фоне результатов 2025 года (2,91 млн машин и 1,11 млн NEV) это выглядит не как фантазия, а как план с жёсткой привязкой к текущей динамике.

И если переводить всё это на язык отрасли, Changan сейчас делает ровно то, что становится новым стандартом: сокращает издержки внутри и одновременно расширяет фронт снаружи. В условиях перегретого рынка электромобилей иначе уже не выживают.