Tesla представила в Индии Model Y L с шестью местами

В Индии появилась обновлённая Tesla Model Y с увеличенной колёсной базой и шестиместным салоном, что делает её более привлекательной для местных потребителей, ценящих просторные автомобили. Стоимость новинки составляет 6,2 млн рупий, что эквивалентно примерно 66 000 долларам, что сразу относит её к премиальному сегменту на индийском рынке.

Модель, получившая обозначение Model Y L, представляет собой промежуточный вариант между базовой и более дорогой версиями, предлагая дополнительное пространство и третий ряд сидений. Этот шаг стал очередным этапом развития присутствия Tesla в Индии после её выхода на рынок в 2025 году, когда компания изначально предлагала только стандартные версии Model Y. Теперь производитель делает ставку на более просторные и дорогие варианты, ориентируясь на растущий спрос на крупные SUV с расширенным функционалом.

Ключевым отличием новой модификации является увеличенная колёсная база, что позволило разместить шесть посадочных мест. При этом Tesla сохранила основные преимущества модели, включая низкие эксплуатационные расходы. Представители компании ранее отмечали, что владельцы могут компенсировать до трети стоимости автомобиля за счёт экономии на топливе и обслуживании в течение 4–5 лет.

Несмотря на рост интереса к электромобилям, индийский рынок остаётся чувствительным к цене, где большинство автомобилей продаётся дешевле 22 000 долларов, в то время как Model Y стоит почти в три раза дороже. Высокая стоимость объясняется импортными пошлинами, достигающими 100%, но Tesla рассчитывает занять нишу премиальных SUV, где важны технологии и статус, а не только цена. Интересно, что версия Model Y L уже дебютировала в Китае ранее, где её цена начинается от 339 000 юаней, что заметно ниже индийского уровня.