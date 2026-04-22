BMW и CASETiFY выпустили аксессуары из переработанных деталей авто

В честь 40-летия знаменитой модели M3, BMW совместно с CASETiFY выпустила экологичную коллекцию аксессуаров, где применяются переработанные материалы, включая алюминий от реальных автомобилей бренда. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© BMW

Проект стал второй совместной работой компаний и ориентирован на устойчивое развитие, используя материалы, собранные через программу переработки Re/CASETiFY. Ключевыми изделиями являются чехлы для смартфонов, на которые нанесён фирменный логотип и элементы, напоминающие оригинальные детали автомобилей.

В коллекции Innovation Collection представлены лимитированные изделия с высоким уровнем кастомизации, отсылающие к культовым элементам BMW M, таким как фирменные полосы и стилистика дисков. Параллельно линейка Evergreen Collection вдохновлена современными моделями M-серии, предлагая массовый продукт с узнаваемым стилем.

Этот проект отражает тренд в автоиндустрии на использование вторичных материалов за пределами автомобилей, расширяя жизненный цикл машин. Дополнительно BMW представила кастомный BMW M3 E30, где переработанный пластик от старых чехлов был применён в конструкции кузовных элементов.