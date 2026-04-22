В Приморье у нетрезвых водителей конфисковали восемь автомобилей

Во Владивостоке, Партизанске, Дальнереченске, Дальнегорске, Артеме, Кавалеровском округе районные суды вынесли обвинительные приговоры в отношении восьми жителей Приморья.

Они признаны виновными в управлении авто в состоянии опьянения. Поскольку они ранее уже привлекались за данное правонарушение, их машины были конфискованы и обращены в доход государства, сообщает Max-канал прокуратуры региона.

Фигурантам суды назначили наказание в виде обязательных работ до 240 часов. Один из злоумышленников проведет 9 месяцев в колонии общего режима.

Также водители лишены права управления транспортными средствами.