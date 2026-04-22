Минтранс опубликовал правила проезда по Крымскому мосту в 2026 году

Перед стартом нового туристического сезона министерство транспорта России напомнило о правилах проезда по Крымскому мосту. На переходе через Керченский пролив действует обязательный досмотр транспорта, багажа и граждан.

В ведомстве подчеркнули, что для электрических и гибридных машин проезд по Крымскому закрыт в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края и указа главы Республики Крым от 19.10.2022 №757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 №756". Планируя поездку в Крым на таких автомобилях, нужно строить маршрут через новые территории.

"Гибридным авто и электромобилям проезд запрещен. Владельцам этих транспортных средств необходимо выбрать другой маршрут - Р-280 "Новороссия", - говорится в сообщении Минтранса.

Сотрудники УВО Минтранса России проводят 100-процентный досмотр всего проезжающего транспорта, а также самих граждан и их багажа на специально оборудованных площадках. При этом мероприятия по досмотру отличаются в зависимости от перевозимого транспортными средствами груза. На ручной досмотр направляют с багажом и компактно упакованными вещами, включая кладь, габариты которой не превышают 60х70 см. На стационарный инспекционно-досмотровый комплекс отправляют автомобили с негабаритным грузом.

Помимо гибридов и электрокаров, проезд по Крымскому мосту закрыт для всех типов грузовых авто с массой в снаряженном состоянии более 1,5т с грузом и без него (в СТС указан тип "грузовой"), цельнометаллическим фургонам с коммерческими кузовами, будками и изотермами, а также пассажирским фургонам, которые переоборудованы под коммерческие перевозки (если вместо сидений в салоне - груз, коробки или ящики).

По Крымскому мосту разрешено двигаться легковым автомобилям категории В, в том числе автодомам, мини-карам, малым фургонам и седанам (в СТС должен быть указан тип "легковой"), мотоциклам всех типов и скутерам выше категории М (на них должны быть государственные номера), пассажирским минивэнам и микроавтобусам с сиденьями в салоне (строго для пассажирских перевозок), прицепам-коневозам. Что касается велосипедов, электросамокатов, скутеров до категории М, багги и эндуро, то их можно перевозить только непосредственно в авто, прицепе, лафете или подкате.

В Минтрансе также напоминают, что проезд по мосту с бытовой техникой, в том числе крупногабаритной (микроволновки, холодильники и т.д.), разрешен. Действует следующий порядок досмотра. Ручной досмотр применяется, если габариты предметов (60х70 см) позволяют проверить весь багаж через интроскоп. Но если габариты отдельных предметов превышают эту размерность, то досмотр таких машин проходит с помощью рентгена на инспекционно-досмотровом комплексе. Также важно помнить, что при транспортировке электросамокатов и устройств, оборудованных аккумуляторами, разрешен провоз до двух штук. Размер каждого элемента питания должен быть до 515х225х225 мм.

В ведомстве, кроме того, советуют не оставлять в машинах разбросанные вещи, чтобы сократить время прохождения всех процедур, избегать большого количества мелкого багажа, а также быть готовыми открыть все сумки и коробки, чтобы показать содержимое сотрудникам.