Ford отзывает коммерческие шасси

Автомобильный гигант Ford объявил о масштабном отзыве коммерческих шасси F-53 и F-59, выпущенных в 2025–2026 годах, из-за опасного производственного дефекта. На некоторых транспортных средствах могут отсутствовать шпиндельные гайки и шплинты передней оси, что создаёт риск потери колеса и утраты управления. Эта проблема затрагивает 4 351 автомобиль, произведённый с 27 июня по 18 декабря 2025 года, и была выявлена после анализа гарантийных обращений.

Расследование показало, что причиной дефекта стал сбой автоматизированного инструмента, который отвечает за установку шпиндельных гаек. После обнаружения проблемы на предприятии временно перешли на ручную сборку для предотвращения подобных инцидентов. Отсутствие этих крепёжных элементов напрямую влияет на надёжность фиксации колеса, что особенно критично для моделей F-53 и F-59, используемых как основа для автодомов и коммерческого транспорта с высокой нагрузкой.

Дилеры Ford обязаны проверить передние ступицы на наличие недостающих деталей и при необходимости установить их, все работы будут выполнены бесплатно. Уведомления владельцам начнут рассылать до конца сентября 2026 года, но проверить автомобиль можно уже сейчас по VIN через официальные сервисы. Эта ситуация подчёркивает, что даже незначительная ошибка в производстве может привести к серьёзным рискам, особенно для коммерческой техники, где контроль качества остаётся ключевым аспектом.