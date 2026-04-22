Soueast не планирует продавать в России новый кроссовер S08

В ближайшее время Soueast S08 не выйдет на российский рынок, поскольку не имеет чисто бензиновой версии, а предлагает только гибридную. Об этом журналу Motor рассказали в российском офисе марки Soueast.

7-местный кроссовер Soueast S08 представят на автосалоне в Пекине. Его длина — 4810 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1705 мм, колесная база — 2820 мм. Модель — подзаряжаемый гибрид: 1,5-литровый турбомотор (143 л.с.) служит генератором, но также способен вращать передние колеса.

Мощность электродвигателя составляет 204 лошадиные силы, а суммарная отдача гибридной системы достигает 347 л.с. и 525 Нм крутящего момента. Поставщиком тяговой батареи емкостью 18,4 киловатт-часа выступает компания CATL. Исключительно на электрической тяге кроссовер может проехать до 89 километров согласно измерительному циклу NEDC.

Модель создана на базе Jetour X70L, премьера которого состоялась в сентябре прошлого года. При этом Jetour существует только в топливных модификациях.

Ранее сообщалось, что обновленный лифтбек Changan Uni-V начнут производить в Калининграде.