Hyundai и Kia лидируют в рейтинге лучших гибридов и электромобилей

Американское издание U.S. News & World Report представило рейтинг лучших гибридных и электрических автомобилей 2026 года, в который вошло 19 моделей. При составлении списка учитывались эффективность, качество и стоимость владения. Неожиданно лидерами стали Hyundai и Kia, получившие по три награды каждая.

Hyundai Tucson Hybrid и Ioniq 5 сохранили первенство в своих сегментах, а новинка Ioniq 9 признана лучшим среднеразмерным электрическим кроссовером. У Kia отличились Sportage PHEV и Niro, вновь оказавшиеся в числе лучших. Впервые награду получил гибридный Telluride, сочетающий современные технологии и комфорт.

В рейтинг также вошли Lucid Air, признанный лучшим премиальным электрокаром, пикап Rivian R1T и гибридный минивэн Toyota Sienna, впервые победивший в своей категории. Среди отмеченных моделей — Toyota Camry Hybrid, Honda Civic Hybrid и Mazda CX-90 PHEV, что говорит о растущем разнообразии: от компактных авто до крупных семейных машин.

Несмотря на рост цен на топливо и сокращение субсидий, интерес к электромобилям не снижается. Рынок расширяется, предлагая варианты для разных целей — от городских поездок до премиум-класса. Покупатели сегодня ценят не только экологичность, но и долгосрочную экономию, поэтому гибриды и электрокары становятся всё популярнее.