Секретный двигатель Hyundai N тестируют на Нюрбургринге

Компания Hyundai испытывает на Нюрбургринге новый двигатель для будущих моделей N. В гонке Nurburgring 24H участвуют два прототипа Elantra N1 RP в классе SP4T, где проверяется выносливость предсерийной силовой установки. Индекс RP расшифровывается как Race Prototype — это ключ к новому поколению спортивных автомобилей.

© Hyundai

32cars.ru

По информации производителя, двигатель получил повышенную мощность, улучшенный отклик и был адаптирован под современные экологические нормы. Главная цель 24-часового марафона — выявить слабые места и довести агрегат до серийного уровня, а не просто показать скорость.

Предполагается, что новый мотор будет иметь усиленную конструкцию, модернизированную турбину и быструю реакцию без турбоямы. При этом Hyundai сохраняет баланс между производительностью и требованиями к выбросам.

Ожидается, что агрегат дебютирует в следующем поколении Elantra N, которое выйдет примерно к концу 2027 года. Это может укрепить позиции Hyundai в сегменте спортивных авто.