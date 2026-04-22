Toyota, Honda и Stellantis отзывают миллионы машин из-за подушек Takata

Nissan отзывает около 48 тысяч Cube из-за подушек безопасности.

Пока Nissan отзывает 48 тысяч Cube из-за дефекта, который может отстрелить подушку безопасности прямо в водителя, проблема Takata оказывается куда масштабнее. Всего за последние месяцы Stellantis выпустил предупреждение «Do Not Drive» для 225 тысяч машин — их владельцам запретили садиться за руль до замены подушек. А Toyota и Honda продолжают отзывать миллионы автомобилей по всему миру.

Цифры пугают. По данным NHTSA, дефектные подушки Takata унесли жизни 28 человек только в США, более 400 получили серьезные травмы. Общее количество отозванных машин превысило 67 миллионов в одной Америке — это крупнейший отзыв в истории автопрома. Проблема в том, что пропеллент (нитрат аммония) со временем разлагается от жары и влаги, превращая подушку безопасности в гранату.

Владельцам Nissan Cube 2009–2010 годов повезло больше — их проблема свежая и специфичная: некачественный сварной шов. Но история Takata напоминает: когда автопроизводитель объявляет отзыв, лучше не откладывать визит к дилеру. Тем более что замена бесплатная, а риск — смертельный. И 28 погибших — не просто статистика.

Напомним, что продажи премиальных авто в России выросли на 36% в I квартале 2026 года. Отреставрированный лимузин ЗИС 110 1957 года удивил Москву ценой почти как Rolls Royce.